2020-07-26T04:02:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Выплаты в связи с коронавирусом в Хабаровском крае

Меры поддержки для населения в статье «КП»-Хабаровск»
Александр ШТААЛЬ
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Выплаты в связи с коронавирусом в Хабаровском краеВыплаты в связи с коронавирусом в Хабаровском краеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители Хабаровского края из-за пандемии вынуждены перестраиваться с финансовой точки зрения. В помощь тем, кто оказался в непростой ситуации, рассказываем, какие выплаты в связи с коронавирусом в Хабаровском крае можно получить.

1. Выплаты на детей в возрасте до полутора лет

Ежемесячная выплата, размер которой в Хабаровске составляет 6 тысяч 752 рубля, в Охотске – 10 тысяч 802 рубля. Получить ее может родитель, ухаживающий за ребенком. Документы принимают через сайт Госуслуги, МФЦ, в Центрах соцподдержки.

2. Выплата на детей в возрасте от трех до семи лет

Выплачивается ежемесячно в сумме 7509,2 рубля семьям, чей доход не превышает 14 тысяч рублей на каждого члена семьи. Документы принимают через сайт Госуслуги, МФЦ, в Центрах соцподдержки.

3. Выплата на детей в возрасте до трех лет

Выплату начисляют за период апрель-июнь, документы от родителей принимают до 1 октября 2020 года. Размер выплаты составляет 5000 тысяч рублей. Чтобы получить ее, не нужно подтверждать доход. Документы принимают через Госуслуги, МФЦ и в личном кабинете ПФР.

4. Выплаты на детей от трех до 16 лет

Выплачиваются за июнь-июль, документы от родителей принимают до 1 октября через Госуслуги, МФЦ и в личном кабинете ПФР. Размер поддержи в месяц составляет 10 тысяч рублей. Ее выплачивают семьям без подтверждения дохода.

5. Выплаты на детей до 18 лет

Ежемесячно начисляют три тысячи рублей к пособию по безработице родителей. Для оформление доплаты нужно подать заявление через сайт Госуслуги и на сайте «Работа в России».

Напомним, телефон горячей линии министерства социального развития по вопросам предоставления мер социальной поддержки (4212) 32-64-93

ИСТОЧНИК KP.RU

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