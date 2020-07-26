На выходных Михаил Дегтярев совершил первый выезд за пределы Хабаровска и отправился в Ванинский и Советско-Гаванский районы. В Ванино назначенный глава региона посетил два порта по перевалке угля. Со слов врио губернатора, один из них переваливает уголь дедовским способом, пылит, от чего страдают местные жители, второй – новый терминал компании «СУЭК», который переваливает больше угля, чем первый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/792636" frameborder="0"></iframe> Михаил Дегтярев готов дать номер телефона тем, кто хочет принести деньги в Хабаровский край.Правительство Хабаровского края

- Мы будем работать со всеми налогоплательщиками, будем их просить социально ответственными. Они уже кое-что делают, помогают спортивным командам в Ванинском районе, но надо больше помогать родному краю, - отметил Михаил Дегтярев.

Он также пообещал всем инвесторам особое отношение. Со слов врио губернатора, всем, кто хочет принести деньги в Хабаровский край, он готов дать свой мобильный телефон. Любой инвестор, кто хочет работать, но ему будет мешать муниципальная власть или кто-то из краевых чиновников он посоветовал звонить ему напрямую. Михаил Дегтярев заверил, что будет оказывать поддержку и по возможности ускорять процесс работ.