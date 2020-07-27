2020-07-27T05:32:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 27 июля 2020 года: число выздоровевших превысило четыре тысячи

Всего случаев заражения 6973
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 27 июля 2020 года: число выздоровевших превысило четыре тысячи ФОТО: региональный минздравНовости по коронавирусу в Хабаровском крае 27 июля 2020 года: число выздоровевших превысило четыре тысячи ФОТО: региональный минздрав
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В Хабаровском крае, по состоянию на 27 июля 2020 года, зафиксировали в целом 6973 случая заражения коронавирусом. Из них излечившихся 4101 человек, скончавшихся 52 человека, остальные получают лечение. За последние сутки зафиксировали 122 новых случая заражения коронавирусом.

- Большинство заболевших - это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение также получают 32 пациента старше 65 лет, четыре несовершеннолетних в возрасте от одного года до 12 лет. При этом 10 процентов вновь выявленных зараженных - это бессимптомные носители. У 45 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания, - рассказали в региональном минздраве.

Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Кроме того, в стационарах края получают лечение 255 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются больше 2,1 тысячи человек, контактировавших с заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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