Только за несколько недель в Хабаровском крае утонули 11 детей

ИДЕМ СПАСАТЬ

В прошлую среду на водной глади Амура работали спасатели, представители администрации города и полиция, а в этот раз в рейд отправились сотрудники ГИМС и ОСВОДА. Выходим на штатном «Марлине» с базы в Артзатоне, направляемся в сторону «Броско», там заканчивается строительство дамбы, и отсыпанный песком берег просто манит к себе детей, мающихся на каникулах от безделья, но до дикого пляжа не доходим.

На огромной горе песка обнаруживаем сразу несколько загорающих и купающихся подростков. Причаливаем к берегу. Подростки не обращают внимания на катер в цветах МЧС. Спускаемся на песок - у воды разводят костер два подростка в плавках.

Только за несколько недель в Хабаровском крае утонули 11 детейФото: Борис КОКУРИН

- Взрослые рядом есть? - интересуется инспектор. - Или вы здесь одни?

- Одни, - ничуть не смущаясь, сообщает один из пареньков.

- Вы хоть знаете, что здесь купаться опасно? - возмущается женщина из общества спасения на водах.

- Чего это? - удивляется собеседник. - Всегда здесь купаемся, мама в курсе.

- А мама в курсе, что уже больше десяти детей утонуло? - интересуется инспектор.

На этот аргумент ему ответить нечего. Отваливаем. Катер, набрав скорость, идет дальше.

- Вон, смотрите, - показывает спасатель на импровизированный пляж на заднем дворе торгового центра. - Две девчонки загорают.

На вид юным купальщицам не больше семи лет. Увидев спасателей, они вроде бы решают дать стрекача, но передумывают - бежать в купальниках не хочется, а одеваться долго. Диалог повторяется, представители ВОСВОДА вручают девчонкам специальные брошюры «Что делать, если кто-то тонет» и отправляют юных пляжниц по домам, проследив, чтобы те действительно покинули опасное место.

Только за несколько недель в Хабаровском крае утонули 11 детейФото: Борис КОКУРИН

УШЛИ, НО НЕНАДОЛГО

И трех минут не проходит - опять «стоп машина». На этот раз у «пляжа» под развязкой, здесь царит веселье - лежат, напоминая довольных тюленей, взрослые, подставляя жаркому солнышку пока еще белые бока, и с визгом плещется в воде малышня.

Сразу отделяем подростков с родителями и «беспризорников». Схема такая же - беседа, брошюры и по домам. Малышня разочарованно покидает песочек и отправляется в царство перегретого асфальта.

- Ох, ненадолго они ушли, - качает головой инспектор. - Побегают с часик и вернутся. И никто им и слова не скажет.

Только за несколько недель в Хабаровском крае утонули 11 детейФото: Борис КОКУРИН

Возвращаемся к затону и идем дальше - там, где моет песок земснаряд. Группа подростков, побросав одежду и велосипеды, бросается наутек. Останавливаются за дальним «барханом» и настороженно наблюдают - что будет? На песке остаются паренек и девочка, они явно не из этой компании и с недоумением глядят на убегающих соседей.

Мама в курсе, дома жарко, прокатились, заодно и искупались, - обычный набор объяснений для детей, не понимающих, почему к ним прицепились эти странные взрослые с красивого белого катера.

- Ребята, ну нельзя здесь купаться, в этих местах девочка утонула, - объясняет им сотрудник общества спасения на водах. - Во-первых, песок здесь грязный, спасательных постов нет, дно не очищено. Нырнете, стукнетесь головой о какую-нибудь железку, и все.

- Чего это стукнутся? - появляется из-за песчаной насыпи сбежавший ранее паренек. - А тонуть будут - спасем.

Только за несколько недель в Хабаровском крае утонули 11 детейФото: Борис КОКУРИН

- Забирайте одежду, одевайтесь и марш домой, - не выдерживает инспектор. - Ты хоть кого-нибудь спасал в воде? Нет? Вот лучше и не пробуй. Запомни: сначала звони на «112», а потом уже помогай. Но без опыта в воду лучше не соваться. И скажи спасибо, что нас повстречал, приедет полиция - они тоже патрулируют, пойдешь с ними к родителям штраф платить.

ОПАСНЫЕ ПЛЯЖИ

Аргумент возымел действие, подростки сворачиваются и покидают опасное место. По словам специалистов, главная опасность «диких» пляжей - это не проверенное водолазами дно, на котором могут быть ямы, воронки и обрывы, сильное течение, большое количество мусора на песке и на дне, а также абсолютное отсутствие спасательных постов и наблюдателей.

- Первостепенной задачей сотрудников ГИМС МЧС России является обеспечение жизни и здоровья людей, отдыхающих на водных объектах. Для этого проводятся профилактические выезды на места массового скопления людей, где они отдыхают, в основном, с детьми, - рассказывает Дмитрий Омельченко, государственный инспектор инспекторского отделения ГИМС МЧС России по городу Хабаровску. - В Хабаровском крае уже утонуло больше десяти детей. К сожалению, такое часто случается как на окраинах, так и в центре города.

Только за несколько недель в Хабаровском крае утонули 11 детейФото: Борис КОКУРИН

По данным ГИМС, несмотря на установившуюся июльскую жару, в Хабаровском крае до сих пор нет ни одного места, оборудованного для купания. Как сообщают в ведомстве, на данный момент в ГИМС освидетельствование прошли только база отдыха в Виноградовке и центральный пляж в Амурске. Все. На всякий случай в Хабаровске администрация города установила четыре спасательных поста, но купаться там по-прежнему нельзя.

Как отмечают специалисты, проблему могли бы решить детские пришкольные или загородные лагеря, но их пока не открывают из-за не самой лучшей ситуации с коронавирусной инфекцией. Вот и получается, что пока родители работают, дети предоставлены сами себе. Отсюда и такие страшные цифры погибших.