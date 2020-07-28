2020-07-28T04:41:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 28 июля 2020 года: число заражений превысило семь тысяч

Выздоровели в общей сложности 4246 человек
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 28 июля 2020 года: число заражений превысило семь тысяч ФОТО: Региональный минздравНовости по коронавирусу в Хабаровском крае 28 июля 2020 года: число заражений превысило семь тысяч ФОТО: Региональный минздрав
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В Хабаровском крае, по состоянию на утро 28 июля 2020 года, общее число заражений коронавирусом составляет 7091. Из них излечившихся 4246 случаев, скончавшихся 53, остальные получают лечение. За последние сутки зафиксировали 118 новых случаев заболевания.

- Большинство заболевших - это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получают 24 пациента старше 65 лет, пять детей и подростков в возрасте от пяти до 17 лет, - прокомментировали в региональном минздраве.

Как отметили в ведомстве, 10 процентов новых пациентов - это бессимптомные носители. У 45 процентов пациентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Почти у 55% пациентов заболевание протекает в легкой форме. В стационарах края также лечатся 249 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония», у которых результат обследования на COVID-19 отрицательный. Под медицинским наблюдением остаются больше 2,1 тысячи человек, контактировавших с заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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