2020-07-28T06:44:30+03:00
Общество

В Биробиджане старшина и сержант спасли из пожара пенсионерку и ребенка

Подмогу к месту происшествия привел семилетний мальчик
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане старшина и сержант спасли из пожара пенсионерку и ребенка ФОТО: Росгвардия в ЕАОВ Биробиджане старшина и сержант спасли из пожара пенсионерку и ребенка ФОТО: Росгвардия в ЕАО
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В Биробиджане в минувшие сутки, 27 июля, пожилая женщина и ребенок оказались в горящей квартире. Пенсионерка держала малыша на руках и отчаянно звала на помощь, и помощь пришла. Привел подмогу семилетний мальчик. Он подбежал к экипажу группы задержания отдела вневедомственной охраны на улице Комбайностроителей, рассказал о случившемся и показал, куда идти.

Экипаж отправился к месту происшествия. Оказавшись на месте, правоохранители заметили, что из квартиры на первом этаже идет густой дым. Крики о помощи доносились из окна.

- Старшина полиции Сергей Снегов вытащил через окно ребенка, а потом помог выбраться женщине. В это время младший сержант полиции Евгений Жуков подбежал к патрульному автомобилю и вызвал пожарную бригаду, - рассказали в пресс-службе Росгвардии в ЕАО.

Пока пожарный расчет добирался до места происшествия, росгвардейцы занимались эвакуацией остальных жильцов. Подъезд к тому времени был сильно задымлен. Чтобы пройти внутрь, правоохранители обмотали лица мокрыми тряпками, а потом смогли вывести людей на улицу. Прибывшие к тому времени огнеборцы начали ликвидацию очага возгорания. К слову, все пострадавшие находились в удовлетворительном состоянии, медицинская помощь никому не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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