2020-07-28T12:18:07+03:00
Политика

«Методы физического воздействия неприемлемы»: мнение председателя Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае

Игорь Глухов высказал свою позицию об инциденте, случившемся с однопартийцем
Евгения АНДРЕЕВА
Поделиться:
"Сегодня из СМИ узнал неприятную историю про нашего единомышленника, основателя Центра защиты прав граждан в Хабаровске и моего хорошего товарища Антона Плюснина""Сегодня из СМИ узнал неприятную историю про нашего единомышленника, основателя Центра защиты прав граждан в Хабаровске и моего хорошего товарища Антона Плюснина"
Изменить размер текста:

Сегодня из СМИ я узнал неприятную историю про нашего единомышленника, основателя Центра защиты прав граждан в Хабаровске и моего хорошего товарища Антона Плюснина. Оказывается, Антона избили после субботнего митинга, причем, как мне известно, с криками Я/Мы Фургал, что для меня, конечно, абсолютно непонятно.

Хочу высказать позицию по данному вопросу, но чтоб не растекаться мыслью, разложу по пунктам:

1. Я/Мы Дальний Восток, но не Фургал или ЛДПР. Я горжусь жителями края. То, что сегодня происходит, это требование уважения, о чем мы и говорим в нашей предвыборной программе «Тотальная реновация».

2. Я/Мы, как и все жители края, не собираемся позволять безнаказанно избивать наших активистов, единомышленников и друзей. Методы физического воздействия неприемлемы. Мы требовали в 2019 году извинений от Единой России за подобного рода произвол. Требовали мирно, но перманентно. До сих пор эта партия, кстати, так и не извинилась, но бить лежачих - это не по-дальневосточному.

3. Я/Мы считаем, что если люди не понимают разницы между двумя совершенно разными партиями, такими, как Единая Россия и Справедливая Россия, если они могут напасть на человека, который изначально на их стороне, значит эти люди обмануты, дезинформированы и лишь марионетки в руках каких-то кукловодов. Значит они неграмотны, и это незнание делает уязвимыми сегодня не только их, но и весь макрорегион. Нужно кому-то просвещать этих людей. Раз больше некому, возьмем это на себя.

Теперь ответ на традиционный русский вопрос «и что?»

1. Я/Мы намерены выйти с серией одиночных пикетов, чтобы обратить внимание горожан на необходимость ответственно подходить к своим политическим заявлениям и особенно к поступкам. На то, что насилие - это не инструмент политической борьбы и необходимость держать себя в руках и сохранять не только собственное достоинство, но и окружающих. Пресловутой «пьяной погани» не место в политике, простите, но именно так и можно назвать людей, напавших на Антона. Пусть это женщины. Плюснин повел себя как настоящий мужчина, не опускаясь до рукоприкладства. Отсюда и закрытая ЧМТ, и порванные связки. Ужас, конечно, но, Антон - ты молодец и настоящий мужик. На пикеты пойдем уже сегодня, к штрафам и арестам готовы.

2. В четверг, 30 июля, состоится масштабная пресс-конференция партии, посвященная проблемам борьбы с бедностью. Именно в беспросветном обнищании я/мы видим корень большинства проблем, именно поэтому люди выходят на улицы тысячами. У партии СР есть свое виденье решения данной проблемы и ряд предложений, на которых мы намерены настаивать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Биробиджане сделают вторую модельную библиотеку
В Комсомольске-на-Амуре отпразднуют День физкультурника онлайн
Автобусы и трамваи в Хабаровске возвращаются в докоронавирусный режим
Экологический десант высадился на Шантарах в Хабаровском крае
В Биробиджане 29 июля отключат горячую воду
В заместители мэра Хабаровска назначили бывшего сотрудника ФСБ
В инфекционном госпитале в Хабаровске установили палатную сигнализацию
В Комсомольске-на-Амуре задержали подозреваемого в краже с железной дороги
В Хабаровске стоки будет перекачивать американский насос
Дальневосточники будут получать потребительские кредиты по сниженным ставкам в Россельхозбанке
Жителям Хабаровского края предлагают льготное протезирование коленного сустава в «РЖД-Медицина»
Реку Амур в Хабаровском крае спасли от масштабного разлива нефти
В Хабаровском крае откроют детские оздоровительные лагеря
В Хабаровском крае оформили больше тысячи договоров «Дальневосточной ипотеки»
Организаторов нарколаборатории приговорили в Хабаровске
В Хабаровском крае собирают «тигриные истории»
Из озера в заказнике Хабаровского края выловили сети с мертвой рыбой