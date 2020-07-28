«Методы физического воздействия неприемлемы»: мнение председателя Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае

Сегодня из СМИ я узнал неприятную историю про нашего единомышленника, основателя Центра защиты прав граждан в Хабаровске и моего хорошего товарища Антона Плюснина. Оказывается, Антона избили после субботнего митинга, причем, как мне известно, с криками Я/Мы Фургал, что для меня, конечно, абсолютно непонятно.

Хочу высказать позицию по данному вопросу, но чтоб не растекаться мыслью, разложу по пунктам:

1. Я/Мы Дальний Восток, но не Фургал или ЛДПР. Я горжусь жителями края. То, что сегодня происходит, это требование уважения, о чем мы и говорим в нашей предвыборной программе «Тотальная реновация».

2. Я/Мы, как и все жители края, не собираемся позволять безнаказанно избивать наших активистов, единомышленников и друзей. Методы физического воздействия неприемлемы. Мы требовали в 2019 году извинений от Единой России за подобного рода произвол. Требовали мирно, но перманентно. До сих пор эта партия, кстати, так и не извинилась, но бить лежачих - это не по-дальневосточному.

3. Я/Мы считаем, что если люди не понимают разницы между двумя совершенно разными партиями, такими, как Единая Россия и Справедливая Россия, если они могут напасть на человека, который изначально на их стороне, значит эти люди обмануты, дезинформированы и лишь марионетки в руках каких-то кукловодов. Значит они неграмотны, и это незнание делает уязвимыми сегодня не только их, но и весь макрорегион. Нужно кому-то просвещать этих людей. Раз больше некому, возьмем это на себя.

Теперь ответ на традиционный русский вопрос «и что?»

1. Я/Мы намерены выйти с серией одиночных пикетов, чтобы обратить внимание горожан на необходимость ответственно подходить к своим политическим заявлениям и особенно к поступкам. На то, что насилие - это не инструмент политической борьбы и необходимость держать себя в руках и сохранять не только собственное достоинство, но и окружающих. Пресловутой «пьяной погани» не место в политике, простите, но именно так и можно назвать людей, напавших на Антона. Пусть это женщины. Плюснин повел себя как настоящий мужчина, не опускаясь до рукоприкладства. Отсюда и закрытая ЧМТ, и порванные связки. Ужас, конечно, но, Антон - ты молодец и настоящий мужик. На пикеты пойдем уже сегодня, к штрафам и арестам готовы.

2. В четверг, 30 июля, состоится масштабная пресс-конференция партии, посвященная проблемам борьбы с бедностью. Именно в беспросветном обнищании я/мы видим корень большинства проблем, именно поэтому люди выходят на улицы тысячами. У партии СР есть свое виденье решения данной проблемы и ряд предложений, на которых мы намерены настаивать.