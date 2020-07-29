2020-07-28T15:48:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 29 июля 2020 года: скончались 55 человек

Выздоровели 4361 пациент
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 29 июля 2020 года: скончались 55 человек ФОТО: Региональный минздравНовости по коронавирусу в Хабаровском крае 29 июля 2020 года: скончались 55 человек ФОТО: Региональный минздрав
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По данным на утро 29 июля 2020 года, в Хабаровском крае обще число заражений коронавирусом составляет 7192 случая. Из них выздоровевших 4361 человек, скончавшихся 55, остальные получают лечение. За последние сутки выявили 101 новый случай заражения.

- Больше всего заболевших – это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получают 14 пациентов старше 65 лет, девять детей и подростков в возрасте от одного года до 15 лет. При этом 20 процентов новых пациентов – это бессимптомные носители. У 40 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания, - прокомментировали в региональном минздраве.

Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. В стационарах края лечатся 243 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония», у которых отрицательный результат на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются больше 2,2 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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