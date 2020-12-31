По состоянию на утро 31 декабря 2020 года число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа увеличилось на 335 человек и составило 34740.По сообщению краевого министерства здравоохранения в настоящее время на лечении находится 3935 человек. Из них в стационаре 2099, на амбулаторном лечении - 1836. Для лечения больных COVID – 19 развернуто 3234 койки. Свободно 1135. На лечении находится 42 тяжелых пациента, они подключены к аппаратам ИВЛ.Большинство заболевших за последние сутки относятся к возрастной категории от 18 до 65 лет.Подавляющее большинство случаев выявлено в краевой столице – 251 человек 28 заболевших – жители Комсомольска-на-Амуре. 1 человек, житель Бикинского района Также, по информации минздрава Хабаровского края 33 заболевших – жители Нанайского района, 13 – Хабаровского.