В декабре все бросились подводить итоги, считают обороты, проценты, килограммы. Мы решили не отставать и вместе с экономистами Отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Банка России проанализировали изменения цен в Хабаровском крае, узнали уровень инфляции. А чтобы вам, уважаемый читатель, было нескучно, собрали наши наблюдения в Дневник хабаровчанки. В виде бонуса ловите новогодние рецепты и несколько полезных советов, они же лайфхаки.Итак, конец декабря, раннее утро, хабаровчанка открывает Дневник…06:45. На весах все без изменений…Как же мне хочется сбросить хоть пару килограммов! Необходимо взять себя в руки и все-таки начать худеть. Интересно, правильное питание и регулярные тренировки — это дорого?07:15. Включила телевизор. Предновогодняя суета по всем телеканалам: «Создаем атмосферу праздника», «Выбор новогоднего наряда», «Особенности праздничного меню» …Хм, кстати, над последним стоит задуматься – радовать гостей деликатесами в новогоднюю ночь уже становится моей доброй традицией!07:30. Какое сегодня число?! Вот, что значит «замотаться»! Совсем забыла про страховку на машину! Придется добираться до работы на общественном транспорте. В «копилку» дел:Оформить полис ОСАГО. Хорошо, что работают летние поправки в закон об индивидуальных тарифах, и мне, как аккуратному водителю, придется заплатить меньше средней стоимости полиса в регионе – 8,4 тысячи рублей.08:00. Трамвай. Повезло – села на освободившееся место. Хорошо, что сейчас нет необходимости отсчитывать 28 рублей, балансируя между поручнями и толпой незнакомцев: проезд легко можно оплатить картой. Кстати, уже год не пользовалась услугами городского транспорта – цена билета за это время выросла всего на 2 рубля.08:05. Добираться около получаса. За окном проплывают городские пейзажи... Начала внимательно изучать рекламные вывески в салоне:«Не читайте этот текст.Не общайтесь с иностранцами.Не смотрите фильмы в оригинале.Не чувствуйте себя свободно в путешествиях.Не изучайте английский язык».Задумалась…Почему я до сих пор не записалась на курсы иностранных языков? Цена на них в этом году почти такая же, как в прошлом, – около 300 рублей за одно занятие. Это отличная возможность подготовиться к поездке за рубеж. Сейчас с большим удовольствием отправилась бы в увлекательное путешествие в Китай или Таиланд!13:00. Офис. Только что в кабинет заглянула коллега и предложила вместе пообедать. Не могла оторвать взгляд от ее новых сапог и сумки.– Какая красота! Наверное, нынче подорожали такие вещи? - поинтересовалась я.– Вовсе нет… Сумка стоила, как и в прошлом году, а сапоги купила даже немного дешевле, – ответила коллега.– Хм…вероятно на фоне слабого спроса, – подумала я. – Хотя в этом месяце проходили еще акции и распродажи, по ощущениям даже более длительные и масштабнее, чем в прошлом году. Очень стильно! – продолжила я – Все же какой это подарок судьбы – иметь такой утонченный вкус и способность удивительным образом создавать гармоничный ансамбль в одежде!13:30. Обед в кафе обошелся почти в 400 рублей. И хотя его цена с начала года существенно не меняется, такие походы нужно сводить к минимуму, иначе не видать мне путешествий в теплые страны.13.45. Вернулась к размышлениям о новогоднем ужине. Как пишут в интернете, покровитель нового года – животное консервативное, поэтому «заморачиваться» над приготовлением изысков нет необходимости. Решено! Сделаю свое фирменное блюдо «Рыба в картофельной чешуе». Просто, быстро, вкусно и заходит на «ура»!Итак, на 4–5 порций мне понадобится: 0,5 кг красной рыбы, около 1 кг картофеля, 0,5 литра молока, 2 яйца и 200 грамм сыра. Итого ужин обойдется примерно в 420 рублей. Немного дороже, чем в прошлом году… Ну а что удивляться – курс рубля снизился, а корм и лекарства для кур и коров импортные, вот и подорожали яйца и молоко. Зато рыба подешевела – спасибо хорошей путине, да и карантинные ограничения на внешних рынках сыграли свою роль. В итоге товара на нашем рынке стало больше, а как говорится, больше рыбы – ниже цена.19:30. Пока шла домой, осознала, что у меня до сих пор не составлен план на 2021 год.Дорогой Дневник, давай составим План на 2021 годТратить меньше, чем зарабатываюВ этом мне, как всегда, поможет личный финансовый план. С ним гораздо легче расставлять приоритеты, чтобы не остаться, например, без подарков родственникам и друзьям к Новому году.Между прочим, много полезных материалов об ответственном отношении к финансам размещено сайте Финансовая культура. Не понимаю, почему еще не все мои знакомые этим пользуются?!Заниматься спортом три раза в неделюВсегда восхищалась людьми, способными встать в 5:30 утра, чтобы успеть забежать в спортзал перед работой. С нового года начну соблюдать специальный режим для красоты и здоровья. Осталось только выбрать вариант активности.Может, занятия в группе общей физической подготовки? Как раз недавно звонили из фитнес-клуба и настоятельно предлагали прийти к ним на пробную тренировку. Наверное, на фоне пандемии посещаемость спортивных клубов снизилась, поэтому и цены на спорт за год практически не изменились –примерно 1915 рублей в месяц…Или начать посещать бассейн? Слышала, что плавание развивает сердечно-сосудистую систему, повышает общую работоспособность. Да, наверное, так и поступлю, тем более что занятия в бассейне в среднем немного дешевле занятий в зале, – в ноябре стоили 1891 рубль.Правильно питаться.Думаю, что моим любимым правилом современной диетологии станет: «Не забывать о белковой пище» – она надолго дает чувство сытости. А то ежедневные «огни ночного голода» в холодильнике меня откровенно подводят!Начать учить английский. Как оказалось, иногда и поездки в трамвае могут приносить пользу.22.30. Не могу уснуть. Открываю дневник – написанное за сегодня наводит на мысль о том, что о росте цен не стоит судить по изменению цен только на один или несколько товаров и услуг. Часть из них дорожает, а часть – дешевеет. Не зря, когда говорят об инфляции, имеют в виду изменение стоимости целого набора товаров и услуг – «потребительской корзины». А в ней, насколько я помню, более 500 наименований. Интересно, какая сейчас инфляция?Заглянем в интернет: «инфляция в Хабаровском крае, ДФО и России в ноябре 2020 года». Вот и ответ: «В ноябре 2020 года инфляция в Хабаровском крае составила 4,3%, в целом по ДФО – 4,5%, а по России – 4,4%».