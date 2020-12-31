Несмотря на каникулы и преддверие новогодних праздников, юные спасатели – учащиеся средней школы №3 Хабаровска, не прекращают оттачивать свои навыки. В честь Дня спасателя старшеклассники провели показательные занятия для младших классов.Образовательное учреждение уже давно неофициально носит название «Школа МЧС». Ее куратором является Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю. Со старшеклассниками работает наставник Александр Сергеевич Иванов – старший инструктор пожарно-спасательной части краевого МЧС.- 25 декабря, в преддверии Дня спасателя, в нашей школе прошёл мастер-класс для юных спасателей. Ученики десятого класса, под руководством своего наставника Александра Иванова, показали свое мастерство ученикам среднего звена. Пятиклассники совсем недавно стали кадетами, но уже в полной мере ощутили нагрузку от тренировок и занятий, - рассказали в школе.Пятый класс был выбран для проведения мастер-класса не случайно, ведь со следующего года они начинают изучать специальные дисциплины по пожарно-строевой подготовке. Для закрепления полученных в теории знаний их необходимо отработать на практике.Опытные десятиклассники показали своим младшим коллегам как правильно, быстро и безопасно преодолевать препятствия. После чего юные кадеты сами преодолели полосу препятствий. На каждом этапе их подстраховывали старшеклассники, проверяя снаряжение и подставляя плечо на сложных этапах. Особенно по душе пятиклассникам пришелся манекен Боря. Его было необходимо пронести от самого начала дистанции и до конца, передавая следующему участнику, проявив навыки работы в команде. Все отработанные элементы полосы препятствий входят в стандартную программу соревнований «Школа безопасности», которая проходит ежегодно летом.К юным кадетам уже сейчас присматриваются в крупных структурах МЧС. В сентябре этого года их посвящение инициировали в Амурского спасательного центра МЧС России. После получения кадетских погонов, сотрудники Амурспаса провели для школьников серию мастер-классов, показали образцы новейшей техники и познакомили с особенностями кинологической службы.Со следующего года пятиклассники пройдут обучение специальным дисциплинам по пожарно-строевой подготовке.