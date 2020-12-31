Новость, от которой по спине пробегает холодный пот, облетела ЕАО. В селе Амурзет священнослужители растлевали мальчиков от 12 до 16 лет. Жертвами насильников стали, по информации источника, более 50 детей.В растлении детей подозревают 39-летнего настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет (находится на границе с Китаем) иеромонаха Спиридона (в миру – Юрия А.). По версии следствия, помогал ему 26-летний звонарь Сергей М.12 ЛЕТ РАСТЛЕНИЯНасиловать и приставать к мальчикам настоятель храма святого пророка Илии начал, по версии следствия, давно - некоторые эпизоды произошли в далеком 2007 году. Один случай зафиксирован в Китае, куда клирик возил детей.С этого момента, как рассказал источник «КП» в силовых структурах, жертвами растлителей стали около 53 мальчиков. По некоторым данным, пострадали 14 детей.Иеромонаху помогал растлевать детей, как считают следователи, звонарь того же храма. Как именно - силовики не распространяются, однако, по некоторым данным, Сергей М. отбирал и приводил мальчиков к настоятелю. Участвовал ли звонарь в растлении - неизвестно.КАКИМ СИЛАМ МОЛИШЬСЯ?Юрий А. стал священнослужителем и был рукоположен в дьяконы в 2012 году. До этого неудавшийся филолог вел уроки информатики в соседнем селе Благословенном. Через два с половиной года Юрий устроился в амурзетскую школу. В 2013-м дьякон стал иереем. В 2016 году Юрия подстригли в монахиУже будучи священнослужителем Юрий продолжал преподавать детям информатику. В школу он приходил в черном подряснике и суфейке. Замечал, что если вести уроки в таком облачении, то поведение детей меняется.Местные жители по большей части хорошо отзывались о Юрие: «Спокойный, отзывчивый, всегда поможет и детей любит». Он сам неоднократно заявлял: «Я всегда выслушаю и взрослого и ребенка, помогу советом. Нельзя махать на людей рукой».ЖДУТ СУДАЮрий работал с детьми долго и плотно: просвещал, возил на экскурсии. Родители доверяли священнослужителю своих детей. Но в ноябре 2019 года местная жительница обратилась в тогда еще Следственный комитет РФ по ЕАО с просьбой проверить иеромонаха Спиридона.И силовики взялись. Уже 24 ноября Спиридон был задержан и водворен в СИЗО. Заключен ли под стражу сообщник Юрия - не известно.- В связи с задержанием в качестве подозреваемого по уголовному делу о растлении малолетних и решением Ленинского районного суда Еврейской автономной области о заключении под стражу сроком на два месяца, штатный клирик Биробиджанской епархии иеромонах Спиридон указом епархиального архиерея освобожден от всех церковных послушаний в Биробиджанской епархии и запрещен в священнослужении на период проведения следственных действий, - комментировали в 2019 году в Биробиджанской епархии РПЦ.Больше года следователи собирали по крупицам все деяния настоятеля храма. На растлителей возбуждено порядка 16 уголовных дел. Под конец 2020 года картинка сложилась.- Уголовное дело вскоре передадут в прокуратуру, где утвердят обвинительное заключение. Затем материалы направят в суд, - добавил собеседник «КП-Хабаровск».Рассматривать резонансное дело будут, вероятно, в следующем году. Официальные комментарии СКР по этому поводу не дают. «Комсомолка следит за развитием событий.