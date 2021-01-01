Первая ночь нового года прошла, январь вступил в свои законные права и встретил жителей краевой столицы морозом. У хабаровчан начались долгожданные праздничные выходные дни, а это значит, что улицы города заполнятся отдыхающими. Чем заняться в первый день нового года в Хабаровске, куда пойти веселой компании, как развлечь детей и где отдохнуть, читайте в статье.Для любителей спорта и активного отдыха работают лыжные базы и катки города. Гостей сегодня встречает Заимка, горнолыжная база Дерсу, Снеговик, на лыжах покататься можно на учебно-спортивной базе ДВГАФК. Для детей в парке им. Гайдара работает «Зимний Городок». На коньках покататься можно на городской набережной, и на территориях спортивных комплексов.На площадях и в парках города установлены ледовые горки, покататься на них могут не только дети, но и взрослые.На набережной Хабаровска 1 января пройдет уже традиционный «Забег обещаний». Начало в 11 часов. Для участия необходимо прийти, получить нагрудный номер и вписать туда свое обещание, затем немного размяться и стартовать с участниками в полдень.Ценители искусства могут сегодня сходить в кино, посмотреть спектакли или онлайн-выставки. Для любителей домашнего тепла и уюта телевидение предлагает множество кинофильмов и развлекательных программ к просмотру.