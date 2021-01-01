По данным на утро 1 января 2021 года в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 35 081 человек. Из них вылечилось 30946 человек. За последние сутки в регионе выявили 341 новый случай заболевания. Информация предоставлена региональным министерством здравоохранения.За минувшие сутки в краевой столице выявлено 219 случаев заражения. В Комсомольске-на-Амуре – 9, В Хабаровском районе – 47, в Комсомольском районе - 2, в Нанайском районе - 16, в районе имени Лазо – 19.По сообщению краевого министерства здравоохранения в настоящее время на лечении находится 3932 человека. Из них в стационаре - 1905, дома - 2027 человек. В тяжелом состоянии находится 42 человека.Для минимизации риска распространения коронавируса жителей края просят соблюдать дистанцию и масочный режим, а также чаще мыть руки и проветривать помещения.