338 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 340 человека. При этом летальных исходов не зарегистрировано. Эти данные приводит краевое министерство здравоохранения.Больше всего случаев зарегистрировано в Хабаровске - 230, на втором месте по активности распространения вируса Хабаровский район с 32 случаями, на третьем - Комсомольск и 6 случаев заражения.Всего в крае для лечения больных COVID-19 развернуты 3234 койки. Свободно 1329. На лечении находятся 42 тяжелых пациента, все подключены к аппаратам ИВЛ.Всего на лечении находятся 3930 человек. В том числе 1905 - стационарно, 2025 - амбулаторно. Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 35 419 случаев коронавируса, 31 286 человек выздоровели.