В Хабаровском крае с этого года увеличивается размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которая назначается при рождении третьего и последующих детей. Ее размер составит 16580 рублей.Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, мера поддержки предоставляется семьям, при условии совместного проживания с детьми. Для назначения выплаты доход на одного человека в 2021 году не должен превышать 39 083,7 рублей в месяц.- С этого года размер ЕДВ будет равен прожиточному минимуму для детей, установленному за третий квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. Соответствующий закон принят краевыми парламентариями. Выплата осуществляется до достижения ребенком возраста трех лет, независимо от наличия у семьи права на иные социальные меры поддержки, - сообщили в краевом минсоцзащиты.Для систематизации мер поддержки семей с детьми Законодательной думой края 24 декабря был принят единый закон, который содержит все меры поддержки при рождении первого, второго, третьего ребенка и последующих детей.Последнее изменение прожиточного минимума в крае произошло 26 ноября 2020 года. Подписанный врио губернатора документ установил величину прожиточного минимума на следующих отметках: трудоспособное население - 16 510 р., пенсионеры - 12 491 р., дети - 16 580 р.- Всего на программу \\"Финансовая поддержка семей при рождении детей\\" национального проекта \\"Демография\\" в 2020 году в Хабаровском крае выделено почти 3,8 млрд рублей. ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей получили 11 287 семей края. Работа по реализации регионального проекта \\"Финансовая поддержка семей при рождении детей\\" в 2021 году будет продолжена, - уточнили в хабаровском центре социальной поддержки населения.