Новый 2021 год принес в Хабаровский край морозы. Низкие, до минус 30…40 градусов, температуры вынуждают людей, живущих в неблагоустроенных домах, сильнее топить печи и включать обогреватели, зачастую самодельные или изношенные. Электросеть не выдерживает нагрузки, из печи летят искры – и, как следствие, начинается пожар.За каких-то три дня в крае в жилых домах произошло 50 пожаров, погибли пять человек, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.В поселке Лермонтовка (Бикинский район) пожар произошел вечером 1 января 2021 года. Горел двухквартирный деревянный дом. Пожарные два часа боролись с огнем. После того как красный петух присмирел, на пепелище обнаружили останки мужчины 1960 года рождения.В Николаевске-на-Амуре, также в частном деревянном доме, погиб 85-летний пенсионер. Ночью на 2 января в селе Иннокентьевка (Нанайский район) на территории промпредприятия горел вагончик, где дежурил охранник. Огонь полностью охватил строение, спасти мужчину 1968 года рождения не удалось.На станции Мылки (Амурский район) во время проверки старого пожара в этом же районе пожарный расчет заметил огонь. Полыхал деревянный дом, точнее, одна из комнат в нем. Огонь потушили и нашли мужчину 1975 года рождения. К сожалению, тоже погибшего.В больницу поселка Переяславка (район им. Лазо) 2 января в тяжелом состоянии привезли двух мужчин. Их вытащили из горевшего деревянного дома. Сообщение о пожаре поступило вовремя, пожарным удалось быстро потушить огонь, не дав ему захватить большую площадь.В Бикине поздним вечером 2 января загорелся четырехквартирный деревянный жилой дом. Огнем была полностью охвачена одна из квартир. Два с половиной часа пожарные боролись с пламенем, а потушив его, нашли труп шестидесятилетнего мужчины.Расследование каждого из этих случае еще идет, но уже сейчас можно предположить, что причины нужно искать в нарушении правил противопожарной безопасности. Спасатели напоминают: огонь не прощает ошибок. Не пользуйтесь самодельными или изношенными обогреватели, будьте крайне осторожны, растапливая печи. Установите датчики дыма, этот грошовый прибор реально спасает жизни.