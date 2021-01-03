В Хабаровском крае, по последним данным краевого минздрава на утро 3 января 2021 года, выявлено 337 заболевших коронавирусом нового типа. В тяжелом состоянии 42 пациента, все на ИВЛ. Выздоровел 301 человек. Летальных исходов не зарегистрировано.В инфекционных госпиталях по краю развернуто в общей сложности 3234 койки, свободных – 1890.Если смотреть по районам, то картина по количеству вновь заболевших такая: Хабаровск-162, Комсомольск-на-Амуре – 56, Хабаровский район- 43, Нанайский район-28, Ванинский район-23, Охотский район-14, Совгаванский район- 6, Амурский район – 2 и по одному заболевшему прибавилось в районах им. Лазо, Ульчском и Верхнебуреинском.Нарастающим итогом с начала пандемии в Хабаровском крае зафиксировано 35 756 случаев Covid-19, выздоровели 31 587 человек, на лечении 3 966, из них в стационаре 1890, лечатся амбулаторно 2076. Скончались в общей сложности 203 человека.Напоминаем, что, несмотря на открытые заведения общепита, театры, музеи, в крае продолжает действовать масочный режим. Это означает, что при входе в общественные пространства, за исключением улиц и площадей, нужно надевать маску. У многих ковид протекает бессимптомно, особенно у детей, человек может и не знать, что болен. Однако даже при отсутствии внешних признаков, он становится переносчиком заразы.