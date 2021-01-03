До конца новогодних праздников остается всего неделя, поэтому у многих хабаровчан возникает закономерный вопрос – как оригинально и с пользой провести оставшиеся мини-каникулы. Предлагаем 5 необычных занятий и экскурсий для тех, кому надоело сидеть дома.Полет на воздушном шареПолуэкстремальное занятие, которое добавляет дополнительного адреналина из-за сезона. Да, воздухоплаватели с удовольствием покажут вам красоты города даже зимой. Клуб воздухоплавателей предлагает несколько интересных программ, от групповых полетов до ВИП-предложений. Стоимость варьируется от 9 до 35 тысяч рублей на человека. Зимой полеты осуществляются в течение светового дня. Всем участникам необходимо пройти инструктаж и как следует подготовиться к полету – одеться в теплую и удобную спортивную одежду, а также надеть теплую обувь. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (4212) 20-12-12Гонки на собачьих упряжкахБлагодаря фестивалю «Амурская метель» этот вид спорта стал очень популярным у хабаровчан. Однако далеко не всем удается побывать бесстрашным наездником, мчащимся сквозь белое безмолвие. Для тех, кто хочет в полной мере ощутить все прелести догслединга, организаторы придумали специальную программу «Покорители Аляски». В качестве ездовых собак используются представители крупных пород – хаски, маламуты, самоеды и якутские лайки. Помимо ни с чем не сравнимых впечатлений и горы тематических фотографий, можно получить очень полезный для наших широт навык – наконец то научиться управлять собачьей упряжкой.Стоимость – от 1000 рублей на участника. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-914-159-5522Экскурсия в конный клубЛошади – это красиво. Вот уже несколько тысяч лет они исправно служат человеку и остаются одним из главных его спутников. У многих так и осталась нереализованная детская мечта – обучиться верховой езде. Хорошо, что в черте города и в пригороде работают несколько конно-спортивных клубов и можно начать обучение с нуля. А приятным бонусом станет встреча с другими интересными животными – оленями, баранами и верблюдами. Покататься на них навряд ли дадут, а вот покормить с рук – запросто.Стоимость – от 550 рублей на участника. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-914-159-5522Экскурсия на фабрику мороженого и кондитерский цехКонечно, этот поход оценят, в первую очередь, дети. И вовсе не из-за того, что они любят сладости. На фабрике технологи и специалисты расскажут и покажут весь производственный процесс – начиная от просеивания муки для вафель и заканчивая загрузкой готовой продукции в холодильник. И разумеется, вишенкой на торте станет дегустация любимых десертов.Стоимость – от 650 рублей на человека. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-914-159-5522Треккинговый турАвторские пешеходные туры последнее время набирают широкую популярность. Составители маршрутов, отходя от протоптанных дорожек, стараются удивить участников необычными направлениями и видами. Однако не всем долгие переходы даются легко. Для тех, кто готов осваивать странствия с нуля, подготовлено несколько популярных маршрутов – Воронеж, Хехцир, пос. Корфовский. Кто не хочет сильно забираться в дебри, может выбрать треккинговый тур в городской черте – например, вдоль старого коллектора под Уссурийским бульваром. Главное, прихватить с собой термос с горячими напитками и побольше калорийных закусок. Путь то неблизкий.Стоимость – от 1000 рублей на участника.