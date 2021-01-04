Как сообщают в министерстве здравоохранения Хабаровского края за последние сутки в регионе было выявлено 333 новых случая заражения COVID-19. При этом 244 человека выздоровели и были сняты с медицинского наблюдения.Показатель тестирования населения на 100 тысяч жителей в Хабаровском крае составляет – 211,6. Так же в медицинских учреждениях сейчас находятся 42 пациента в тяжелом состоянии. Все 42 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.К сожалению, несмотря на все предпринимаемые усилия один пациент скончался. Так же в региональном минздраве рассказали, что в Хабаровском крае сейчас развернуты 3234 койки. В то же время количество свободных коек – 1932.Если брать общую статистику, то с начала пандемии в Хабаровском крае нарастающим итогом зарегистрировано 36 089 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 31 831 человек выздоровел, 4 054 пациентов находятся на лечении, из них в стационаре 1932 человека, амбулаторно получают помощь – 2122 человека. 204 человека умерли.В ведомстве напоминают, что несмотря на снятие некоторых ограничительных мер в регионе продолжает действовать масочный режим. Это значит, что, заходя в общественный транспорт, находясь в магазинах и других общественных местах необходимо носить защитную маску. Причем надевать ее не для проформы, а так чтобы она закрывала рот и нос действительно защищая органы дыхания.Так же необходимо соблюдать социальную дистанцию не приближаясь к другим людям на расстояние меньшее чем полтора метра и обязательно обрабатывать руки дезинфекторами. Так же рекомендуется вернувшись домой обязательно мыть руки с мылом.