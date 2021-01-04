Новогодние праздники - время, когда родители наконец могут уделить внимание своим детям. Застолье позади, салаты, приготовленные на праздники съедены, подарки получены и самое время выйти прогуляться и конечно же покататься с ледяных горок.По статистике горки – одно из самых любимых зимних развлечений и не только у детворы, однако по тем же данным этот вид зимних развлечений является весьма травмоопасным если не соблюдать простые правила безопасности.В Главном управлении МЧС по Еврейской автономной области подготовили ряд советов, которые помогут вам избежать неприятностей и получить удовольствие от катания:- С малышом младше 3 лет не стоит идти на оживлённую горку, с которой катаются дети 7-10 лет и старше.- Построенная горка вызывает у вас опасения, сначала прокатитесь с неё сами, без ребёнка - испытайте спуск.- Если ребёнок уже катается на разновозрастной «оживлённой» горке, обязательно следите за ним.- Лучше всего, если кто-то из взрослых следит за спуском сверху, а кто-то снизу помогает детям быстро освобождать путь.- Ни в коем случае не используйте в качестве горок железнодорожные насыпи и горки вблизи проезжей части дорог.Правила поведения на оживлённой горке:- Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в месте подъема, оборудованном ступенями, запрещается подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие.- Не съезжать, пока не отошёл в сторону предыдущий спускающийся.- Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или откатываться в сторону.- Не перебегать ледяную дорожку.- Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках.- Стараться не съезжать спиной или головой вперёд (на животе), а всегда смотреть вперёд, как при спуске, так и при подъёме.- Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и только тогда совершать спуск.- Если уйти от столкновения (на пути дерево или человек) нельзя, то надо постараться завалиться на бок на снег или откатиться в сторону от ледяной поверхности.- Избегать катания с горок с неровным ледовым покрытием.- При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему и сообщить об этом в службу скорой помощи или позвонить на номер 112.- При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, немедленно прекратить катание.