Первого поединка на льду «Платинум-Арены» в этом году ждали с нетерпением. Во-первых, зрителям наконец-то разрешили доступ на домашнюю арену «тигров», а во-вторых, именно сейчас в поединках с «Барысом» и «Куньлунем РС» будет решаться сможет ли «Амур» побороться за выход в плей-офф.В этой встрече очки нужны были обеим командам, поэтому игра началась очень активно только в первом периоде команды заработали более 50 минут в боксе штрафников. Никто не хотел уступать, тем не менее на 13 минуте гости открывают счет. Отличился Мэттью Фрэттин, но уже полторы минуты спустя Александр Полунин сравнивает счет.Сразу за этим Антон Сагадеев опасно атакует и получает пять минут штрафа, а затем еще и дисциплинарный штраф уходя в раздевалку до конца игры. На 17 минуте по за драку арбитры удаляют Диллона Хетерингтони и Доминика Машина. Но «Амур» все равно остается в большинстве и реализует это преимущество Дмитрий Лугин – 2:1.На 28 минуте капитан «Амура» защитник Михал Йордан забивает красивейшую шайбу в ворота «Барыса» тем самым существенно увеличивая преимущество хабаровской команды. Казалось бы, все - победа у «тигров» в кармане, но не тут-то было. На 33 минуте «Барыс» отыгрывает одну шайбу, а меньше, чем через две минуты еще одну – счет равный.- Стали играть не по заданию, посчитали что будем только забивать, забыли об обороне. «Барыс» очень мастеровитая команда и сразу нас наказали за это, - отметил в конце второго периода Дмитрий Лугин, нападающий команды «Амур». – Задание было играть не только в атаке, но и в обороне. Если бы мы забивали за одну игру по семь, по восемь шайб – другое дело. Но нам голы даются тяжело, и мы легко пропускаем. Даем им делать контратаки из-за своих же глупых ошибок, они нас за это и наказывают. Очень хочется победить сегодня и неважно кто из нас забьет хоть вратарь. Главное, чтобы мы выиграли.Казалось, желание Дмитрия исполнилось на 53 минуте, когда четвертый гол в ворота «Барыса» забил Сергей Терещенко, но ошибки, о которых говорил нападающий опять появились и гости снова сравняли счет. До конца третьего периода ни одной ни другой команде так и не удалось вырваться вперед, хотя моменты были и у «тигров», и у «барсов».Овертайм тоже победителя не выявил, все решилось в серии буллитов. Игроки «Барыса» оказались точнее и на радость своим болельщикам добыли победу в этом тяжелом матче. Это не конец истории. Взять реванш «Амур» сможет уже 6 января.