За минувшие сутки (4 января) в регионе было выявлено 335 новых случая заражения COVID-19. Справились с опасной инфекцией 336 пациентов, их сняли с медицинского наблюдения. В тяжелом состоянии находится 42 человека, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Большинство новых пациентов - 253 человека - в Хабаровске, 38 заболевших зарегистрировано в Николаевском районе. В Хабаровском районе коронавирус подтвердили у 12 человек, в имени Лазо - у десяти. Восемь «ковидных» пациентов находятся под наблюдением врачей в Советско-Гаванском районе, по шесть - в Бикинском и Охотском районах. Еще двое человек заразились коронавирусом в Комсомольском районе.В крае с начала пандемии зарегистрировано 36424 случая COVID-19. Справились с опасной инфекцией 32167 пациентов. 4053 человека получают лечение, из них в стационаре 1921, амбулаторно - 2132 жителя региона. Коронавирус стал причиной смерти 204 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.В регионе развернуто 3234 «ковидных» коек, 1921 из них свободна.В ведомстве напоминают, что несмотря на снятие некоторых ограничительных мер в регионе продолжает действовать масочный режим. Это значит, что, заходя в общественный транспорт, находясь в магазинах и других общественных местах необходимо носить защитную маску. Причем надевать ее не для проформы, а так чтобы она закрывала рот и нос действительно защищая органы дыхания.Также необходимо соблюдать социальную дистанцию не приближаясь к другим людям на расстояние меньшее чем полтора метра и обязательно обрабатывать руки дезинфекторами. Так же рекомендуется вернувшись домой обязательно мыть руки с мылом.