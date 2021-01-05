В Облучье 3 января утром местный житель увидел, как из под крыши частного дома валит сильный дым. Мужчина вызвал пожарных и тем самым спас жизни четырех животных.Пожар случился в 6:23 часа по Кольцевой улице. Накануне хозяин затопил печь и уехал. Прибывшие на место десять сотрудников МЧС вскрыли дом, внутри увидели перепуганных собаку и трех кошек. Скулящих животных пожарные вынесли на улицу.- Прибывшие на место происшествия пожарные и две единицы техники оперативно ликвидировали горение, не допустив распространения пламени по всему строению. В результате пожара прогорела крыша около печной трубы на площади один квадратный метр. Пострадавших нет, - прокомментировали в пресс-службе главка МЧС РФ по ЕАО.Оставление печи при топке без присмотра и стало причиной возгорания. В отношении виновного лица составлен протокол об административном правонарушении.