Рождество Христово – один из самых важных праздников для православных людей. В ночь с шестого на седьмое января 2021 года в храмах, соборах и приходах Хабаровска и края традиционно пройдут Рождественские богослужения. По данным информационного отдела Хабаровской епархии, в краевой столице службы пройдут в следующих соборах и храмах:В Спасо-Преображенском кафедральном соборе (ул. Тургенева, 24), 6 января 23:00-03:30; 7 января 08:30-20:00.В храме святителя Иннокентия Иркутского (ул. Тургенева, 76 Б) – 6 января 23:00-03:00; 7 января 09:00-12:00.В Христорождественском соборе (ул. Ленинградская, 65) – 7 января 00:00-03:00, 09:00-12:00.В храме святого благоверного князя Александра Невского (ул. Ясная, 24 А) – 7 января 00:00-20:00.В храме святой преподобномученицы Елизаветы (ул. Воронежская, 49 А) – 6 января 00:00-02:15; 7 января 09:00-11:30, 17:00-18:40.В храме святого преподобного Серафима Саровского (ул. Тихоокеанская, 167) – 6 января 00:00-02:15; 7 января 09:00-11:30, 17:00-18:40.В Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери (Комсомольская площадь) – 7 января 00:00 - 02:30, 08:30 -10:30.В Комсомольске-на-Амуре рождественские богослужения пройдут в соборе Казанской иконы Божией Матери, 6 января в 08:00 начинаются Царские часы, Великая вечерня с Литургией, в 17:00 – Всенощное бдение. 7 января в 09:00 состоится Литургия.По сообщению Хабаровской епархии Рождественские богослужения будут транслироваться по телевидению. Начало службы 6 января в 23:00 из Спасо-Преображенского кафедрального собора Хабаровска. Так, присутствовать на службах смогут все жители региона без угрозы распространения коронавируса.