По информации диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ», 6 и 7 января общественный транспорт в Хабаровске осуществляет перевозку пассажиров по графику выходных дней. Источник сообщает, что в рождество изменений на маршрутах не предвидится.По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, межмуниципальные автобусы сокращали количество рейсов в первые дни нового года. Большинство маршрутов уже вернулись к обычному графику работы.Рейсы автобусов Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре и обратно с третьего января осуществляются в штатном режиме.