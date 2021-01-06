Не первый выход диких зверей в село Новотроицкое ЕАО все-же привело к нападению волка на человека. В начале января волчица уже загрызла двух собак и укусила лошадь. Апогеем вылазки стало нападение на человека, однако мужчине удалось защититься и нейтрализовать хищника. Причины этого происшествия выяснялись на оперативном собрании в правительстве области, как сообщает РИА Биробиджан в правительстве ЕАО.Константин Лощилов, заместитель начальника управления по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО отмечает, что с осени прошлого года произошло уже несколько инцидентов с нападением дикого зверя на домашних животных.Андрей Аверин, научный сотрудник государственного природного заповедника «Бастак», прокомментировал происшествие. По его мнению, если выяснится, что причина нападения не бешенство животного, то вполне возможно, что волчица была молодая, не опытная, и искала пропитание, поэтому и пришла в село. Вероятно, хищница была изгнана из стаи, так как охотилась одна, ведь обычно волки охотятся стаями.Кроме того, Андрей Аверин говорит, что выход хищников к людям – обычное дело, тем более, если в лесу нет корма. В связи с африканской чумой свиней в лесах пала добрая половина кабанов, а они – основная пища для дикого зверя.На месте происшествия Ленинская райветстанция совместно с обществом охотников и рыболовов ЕАО собрали материал для исследования и выявления причины нападения хищника. Домашних животных сразу же привили от бешенства, а с жителями провели профилактические беседы о том, что нужно делать в подобных ситуациях.