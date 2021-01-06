В этом сезоне у «Амура» с «Барысом» как-то не клеилось – ни одной победы. Даже в прошлом матче имея преимущество в две шайбы к третьему периоду хабаровская команда умудрилась его растерять из-за грубых ошибок в обороне.В итоге гости из Казахстана сумели не только сравнять счет переведя игру в овертайм, но и выиграть встречу по буллитам. «Амур», конечно, получил одно очко, но это явно не то, на что рассчитывали тренеры и болельщики, которых наконец-то пустили в «Платинум-Арену».В этот раз «Амур» с первых же минут заявил свои претензии на лидерство бросившись в атаку на ворота «Барыса» и это принесло свои плоды – на 10 минуте забивает Кирилл Рассказов, на 18 – Гинек Зогорна. На перерыв хабаровчане уходят имея преимущество в две шайбы и в очередной раз подтвердив, что являются лучшими в лиге по игре в первом периоде.Второй игровой отрезок для хабаровской команды так же начался ударно – Гинек Зогорна через две минуты после начала периода делает дубль увеличивая преимущество «Амура» до трех шайб, а на 32 минуте Александр Горшков доводит его до четырех безответных голов в ворота гостей и это при том, что по большому счету «Барыс» переигрывал «Амур» почти по всем компонентам. Хабаровские болельщики ликуют, главный тренер казахстанской команды хмурится.Начинается третий период, на трибунах нарастает напряжение – все помнят на что способны «барсы» и отыграться даже при таком разгромном счете с них может статься. Подтвердив опасения хабаровчан уже на первых секундах периода «Барыс» забрасывает шайбу в ворота Марека Лангхамера – опять у «Амура» ошибки в обороне дают себя знать.Этого мало, во время очередной атаки Гинек Зогорна слишком активно действует в обороне получая совершенно не нужные сейчас две минуты штрафа. Наставник «Барыса» готовится выжать из момента максимум – берет тайм-аут и меняет вратаря на шестого полевого игрока.К счастью, «Амуру» удалось продержаться, мало того хабаровчане едва не забросили снаряд в пустые ворота – шайба разминулась со штангой буквально в несколько сантиметров. За две минуты до окончания матча гости опять снимают вратаря и все-таки получают шайбу в пустые ворота. На 59 минуте шанс отличиться выпал Владимиру Бутузову, и он его не упустил. Итог – первая победа «Амура» в новом году, первая в сезоне над «Барысом» и долгожданные очки, заработанные в схватке с не самым слабым соперником.- Сегодня была хорошая игра, - отметил после матча Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур». – Было движение, хорошие голы забили и в атаке шансы, которые у нас были – реализовали. Над обороной поработали – не дали противнику что-то создать. Я считаю, что все линии удачно сыграли. Команда работает, ребята забивать стали – дай бог чтобы так шло и дальше.Впрочем у «Барыса» еще будет в этом месяце шанс отыграться. После двух матчей дома с китайским «Куньлунем РС» «тигры» отправятся на выезд в Нур-Султан где проведет еще одну встречу с казахстанской командой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Проиграли по буллитам: хабаровский «Амур» в драматической борьбе уступил «Барысу» со счетом 4:5. Казахстанская команда сумела не только отыграться с 3:1, но довести матч до победы (подробнее)