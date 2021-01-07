По данным краевого минздрава за прошедшие сутки в Хабаровском крае было выявлено 326 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 324 человека выздоровели и больше не нуждаются в наблюдении врачей.Показатель тестирования населения на 100 тысяч жителей в Хабаровском крае составил 187,0. До сих пор в инфекционных палатах, переоборудованных для лечения ковидных больных, находятся 39 пациентов в тяжелом состоянии, 38 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Так же как сообщили в ведомстве летальных исходов за последние сутки не зарегистрировано. Сейчас в Хабаровском крае развернуто 3234 коек готовых принять пациентов. Количество свободных коек- 1922.Если брать статистику с начала пандемии, то в регионе нарастающим итогом зарегистрировано 37 076 случаев заболевания Covid-19. Всего 32 819 человек выздоровели, 4 053 человека находятся на лечении, при этом в стационаре 1922 пациента, получают помощь амбулаторно – 2131 жителя хабаровского края. 204 человека умерли.Несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом постепенно стабилизируется в правительстве региона настаивают на соблюдении всех противоэпидемических мер. Во-первых, необходимо носить маски в местах скопления людей – на стадионах, в магазинах, общественном транспорте. Во-вторых, соблюдать социальную дистанцию, и в-третьих, тщательно дезинфицировать руки.