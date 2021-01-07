Первый матч по хоккею с мячом в Хабаровске после нового года и какой? На кону Суперкубок России, который оспаривают две мощнейшие команды суперлиги: местный «СКА-Нефтяник» и фаворит этого сезона московское «Динамо», очень резво стартовавшее в ноябре и идущее на первом месте в регулярном чемпионате.К слову сказать по регламенту в борьбе за Суперкубок должны встречаться победитель чемпионата страны и обладатель Кубка России. В этом сезоне чемпионство двойное. Из-за пандемии «золотой» матч был отменен и титул присудили сразу двум командам – хабаровскому СКА и московскому «Динамо».В начале сезона клубы уже сражались за Кубок России и тогда выиграли москвичи, хабаровчане, которые только-только оправились от коронавируса проиграли с разгромным счетом. Тем сильнее сейчас желание у «красно-черных» взять реванш и пятый Суперкубок за историю клуба.Первый тайм показал, что хабаровчане провели достаточно серьезную работу над ошибками и разработали тактику позволяющую преодолеть очень плотную оборону «бело-голубых». Верховые дальние забросы, высокий прессинг и мощные контратаки принесли свои плоды.То что тактика работает стало понятно когда хабаровчане по итогам первого игрового отрезка вышли вперед – 2:1. Все два мяча были заброшены со стандартных положений отличились Александр Антипов и Павел Рязанцев. Москвичи огрызнулись только одним голом. Забил его бывший одноклубник армейцев, а сейчас один из лидеров «Динамо» - Янис Бефус.Второй тайм все расставил по своим местам. Обе команды устали, но армейцы были более активны и смогли забить в ворота московской команды еще два мяча. Динамовцы ответили одним и его опять забил Янис Бефус.Стоит отметить, что желание довести встречу хотя бы до ничьей сыграло с гостями арены «Ерофей» злую шутку – концовка матча отметилась чредой удалений у «бело-голубых», а Максим Василенко умудрился на ровном месте получить красную карточку став возражать главному арбитру матча.Из-за грубой игры в обороне москвичи заработали целых два пенальти в свои ворота и если Юрий Викулин «простил» своего бывшего одноклубника по «Енисею», Романа Черных, стоявшего в рамке, то Туомас Мяяття был точен.Итог – хабаровский «СКА-Нефтяник» пятый раз стал обладателем престижного трофея – Суперкубка страны по Хоккею с мячом. Следующий матч, уже в рамках регулярного чемпионата страны «красно-черные» сыграют на выезде с ульяновской «Волгой» 11 января.