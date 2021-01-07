Пандемия пошла на спад – специалисты отмечают, что вот уже какое-то время количество заражённых COVID-19 стало уменьшаться. Понемногу, постепенно, но и этого хватило для того, чтобы открыть для людей спортивные арены и театры.Соскучившиеся по полным залам учреждения культуры и искусства продолжают работу даже в новогодние каникулы, в частности три крупных краевых театра даже в Рождество ждут своих зрителей на представления.- Так, артистическая труппа Хабаровского краевого музыкального театра решила повторить свой блистательный «(не)Обыкновенный концерт», в котором задействован полный состав балета, хора и оркестра театра, - рассказали в министерстве культуры Хабаровского края. - В первом отделении будет представлен репертуар классической оперетты – такие известные партии, как «Выходная ария Сильвы», «Тост Орловского», дуэт «Моя душа» и многое другое. Второе отделение – эстрадное, оно интересно тем, что прозвучат многие популярные песни и композиции, редко звучащие на сцене театра, - «Besame», «Per te», «Hava Nagila» и другие.В Хабаровском краевом театре драмы в Рождество показывают романтическую комедию «Новый год forever!», а в Театре юного зрителя новогоднее представление «Снеговишник». Мероприятие также запанировано на 8, 9 и 10 января. С полным репертуаром и временем представлений можно ознакомиться на сайтах учреждений культуры.Как отмечают в региональном минкульте все мероприятия проходят при соблюдении всех санитарных требований зрители обязаны быть в масках и на безопасном расстоянии друг от друга.