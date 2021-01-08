По данным краевого минздрава за прошедшие сутки в Хабаровском крае было выявлено 312 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 102 человека выздоровели и больше не нуждаются в наблюдении врачей.Разбивка по районам:Хабаровск - 156Комсомольск - 45Комсомольский район - 3Хабаровский район - 26Ванинский район - 50Советско-Гаванский район - 8Имени Лазо район - 16Верхнебуреинский район - 1Бикинский район - 5Вяземский район - 1Солнечный район - 1По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3234 койки. Свободно 1942. На лечении находится 46 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.- За прошедшие сутки загруженность коек в ковидных госпиталях увеличилась почти на 2 процента и составила 62,3 процентов. Заболеваемость на прежнем уровне, - подчеркнули в краевом минздраве.Всего на лечении находится 4 263 человека. В том числе 1942 стационарно, 2321 – амбулаторно. Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 37 382 случаев Covid-19. 32 921 человек выздоровел.Несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом постепенно стабилизируется в правительстве региона настаивают на соблюдении всех противоэпидемических мер. Во-первых, необходимо носить маски в местах скопления людей – на стадионах, в магазинах, общественном транспорте. Во-вторых, соблюдать социальную дистанцию, и в-третьих, тщательно дезинфицировать руки.