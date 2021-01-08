Борьба с коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае идет по всем фронтам – пока врачи спасают жизни в ковидных госпиталях, Роспотребнадзор проводит проверки соблюдения санитарного законодательства. Сотрудники ведомства постоянно мониторят противоэпидемическую ситуацию и регулярно проводят рейды по наиболее проблемным местам.В первую неделю новогодних каникул они провели 45 проверок и рейдов по предприятиям общественного питания и торговли, учреждениям культуры и развлекательным организациям. Итоги – почти половина из них работают с нарушениями.- Нарушения выявлялись в 49% случаев. При этом наибольшее их количество было выявлено при проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении предприятий общественного питания – здесь нарушения выявлялись в 100% случаев, - подчеркнули в краевом Роспотребнадзоре.В Комсомольске-на-Амуре было изъято из обращения 390 кг мяса кур, которое по результатам лабораторных исследований не соответствует требованиям технических регламентов.По результатам расследований составлено 33 протокола об административном правонарушении. Все дела будут направлены в суды.