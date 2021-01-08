Катание со снежных и ледяных горок – одно из самых любимых развлечений хабаровчан во время новогодних каникул. Однако многие горки расположены в непосредственной близости от проезжей части. Конец спуска даже на вполне обкатанной горке во дворе может выходить на дорогу или междворовой проезд. В связи с этим Госавтоинспекция края напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности.- Зимой особенно популярны катание на санках и тюбингах, сноубординг и лыжи. Если ребенок участвует в подобных развлечениях, необходимо проследить, чтобы катание проходило в предназначенных для этого местах. Сотрудники Госавтоинспекции постоянно инспектируют снежные горки и ледяные накаты, чтобы исключить несчастные случаи при неосторожном скатывании детей на проезжую часть, - рассказали в ГИБДД.Задача родителей – рассказать несовершеннолетнему об опасностях, которые могут подстерегать его на улице. Особо опасными являются, так называемые, «стихийные горки», которые образуются на склонах, выходящих на проезжую часть.- Такие места возникают практически в каждом дворе и являются очень опасными, так как есть риск попасть под колеса проезжающего мимо автомобиля. Перед выходом на прогулку, обозначьте ребенку безопасные маршруты и определите места для игр, которые не должны быть расположены в непосредственной близости от проезжей части. Принимайте особые меры к ликвидации снежных горок, расположенных в опасной близости от проезжей части. Необходимо помнить о том, что устраивать игры рядом с дорогой опасно и недопустимо, - резюмируют в ведомстве.