Хабаровчане все чаще стали интересоваться новинкой – экспресс-тестами на коронавирус, которые появились с недавних пор в торговых сетях города. Цена на них составляет 2500 рублей. Стоит ли покупать этот недешевый вид определения ковида?Стандартные методы тестирования – мазок ПЦР уже давно в обиходе поликлиник и больниц края. В ноябре ко всему прочему добавились завезенные с Москвы корейские экспресс-тесты на коронавирус, позволяющие получить результат в течение 20 минут, однако их небольшое количество распределили только по жизненно важным местам – ковидным госпиталям и поликлиникам. И вот в некоторых магазинах краевого центра стали появляться неизвестные экспресс-тесты.- Подобные изделия появились в торговых точках некоторое время назад. На самом деле лицензированных к продаже антигентестов нет, их разрешено использовать только в поликлиниках и стационарах, так как должны соблюдаться определенные условия – особые правила забора мазка и утилизации теста, - объяснили в краевом министерстве здравоохранения.То есть, в торговых сетях эти экспресс-тесты гуляют уже не первую неделю и пользуются некоторой популярностью у горожан. Однако гарантировать чистоту теста, они по вышеназванным причинам, не могут. Конечно, все зависит от покупателя – если он готов заплатить 2500 рублей за сомнительного качества продукцию, почему бы и нет? Кстати, сделать нормальный тест в частной лаборатории стоит гораздо меньших денег. К примеру, в одной из популярных поликлиник города тест на коронавирус обойдется в 1000 рублей, а результат можно узнать онлайн.