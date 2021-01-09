За минувшие сутки (8 января) в регионе было выявлено 303 новых случая заражения COVID-19. Справились с опасной инфекцией 16 пациентов, их сняли с медицинского наблюдения. В тяжелом состоянии находится 48 человек, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.В крае с начала пандемии зарегистрировано 37691 случай заражения COVID-19. Справились с опасной инфекцией 32937 пациентов. 4550 человек получают лечение, из них в стационаре 2003, амбулаторно - 2547 жителей региона. Коронавирус стал причиной смерти 204 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.В регионе развернуто 3234 «ковидных» коек, 2003 из них свободны.В ведомстве напоминают, что несмотря на снятие некоторых ограничительных мер в регионе продолжает действовать масочный режим. Это значит, что, заходя в общественный транспорт, находясь в магазинах и других общественных местах необходимо носить защитную маску. Причем надевать ее не для проформы, а так чтобы она закрывала рот и нос действительно защищая органы дыхания.Также необходимо соблюдать социальную дистанцию не приближаясь к другим людям на расстояние меньшее чем полтора метра и обязательно обрабатывать руки дезинфекторами. Так же рекомендуется вернувшись домой обязательно мыть руки с мылом.