Суд в Хабаровске вынес приговор экс-заместителю начальника полиции. Бывший правоохранитель, по данным следствия, мешал журналистам местного телеканала снимать сюжет об аварии в Ж/д районе.Инцидент случился 28 марта 2020 года. Корреспондент и оператор региональной телекомпании прибыли на место ДТП. Заместитель начальника ОУУП и ПДН ОП № 5 УМВД России по Хабаровску журналистов встретил холодно, а потом и вовсе, по данным следствия, применил к работникам СМИ силу.Бывший полицейский стал фигурантом уголовного дела по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Собранные доказательства, как рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, суд признал достаточными для вынесения приговора.Экс-полицейского приговорили к одному году лишения свободы условно. Также руководство регионального МВД приняло решение уволить мужчину из органов внутренних дел.