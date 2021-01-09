Избирательная комиссия Хабаровского края за десять месяцев до выборов останется без руководителя. Геннадий Накушнов уходит со своего поста. Главой регионального избиркома он был больше девяти лет.Геннадий Накушнов покидает избирком по собственному желанию. Соответствующее заявление он написал еще в середине декабря 2020 года. Некоторые связывают уход Геннадия Накушнова с политическими изменениями в регионе, однако в личной беседе с «КП-Хабаровск» он дал четкое объяснение: «Ухожу из-за здоровья».Вероятно, после праздников, будет издано распоряжение, согласно которому Геннадий Накушнов прекратит свои полномочия как члена избиркома края и его председателя.Кто возглавит избирком региона - пока неизвестно. Геннадий Накущнов рассматривает несколько вариантов работы, некоторые из них связаны с политикой.Ближайшая избирательная кампания пройдет в регионе 25 апреля. После смерти Вячеслава Фургала пройдут довыборы в Законодательную думу Хабаровского края по Советско-Гаванскому округу.В Единый день голосования 19 сентября жители региона будут выбирать губернатора Хабаровского края, а также пройдут выборы в Государственную думу.СПРАВКА «КП»Геннадий Константинович Накушнов родился 18 августа 1955 года в поселке Орехово Багратионовского района Калининградской области.В 1992 году окончил гуманитарную академию Вооруженных сил, которую окончил. Через пять лет стал выпускником Свердловского высшего военно-политического танково-артиллерийского училища. В 2006 году завершил обучение в Тихоокеанском госуниверситете по специальности «Юриспруденция».В избиркоме региона начал работать в 2003 году. Тогда он имел право решающего голоса. В 2007 году стал секретарем комиссии. В сентябре 2012 года занял пост председателя избирательной комиссии края.