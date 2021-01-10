По данным министерства здравоохранения Хабаровского края, на утро 10 января 2021 года в крае зарегистрировано 298 новых заболевших коронавирусом. Выздоровели 295 человек. Тяжелых пациентов 49, все они находятся на искусственной вентиляции легких. Обошлось без летальных исходов.Всего в инфекционных госпиталях Хабаровского края развернуты 3254 койки, свободно их них 1240. За последнюю неделю наблюдается небольшой спад по числу вновь заболевших, что ожидаемо – десять выходных дней и морозы помогли людям сократить количество контактов.Однако риск ухудшения эпидемиологической обстановки сохраняется. Поэтому важно соблюдать масочный режим в общественном транспорте, в торговых залах и иных местах скопления людей. Пользуйтесь антисептиками или хотя бы обычными влажными салфетками после того, как прикоснулись к перилам, поручням, дверным ручкам и пр. По возможности не снимайте перчатки, а также откажитесь от наличных денег в пользу расчетов по карте.С начала пандемии COVID-19 в Хабаровском крае нарастающим итогом зарегистрировано: 37 989 заболевших, 33 232 выздоровевших, скончались 204 человека. По состоянию на 10 января на лечении находятся 4 553 человека, из них в стационарах 2014, получают лечение на дому – 2539 пациентов.