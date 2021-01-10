Статистика тревожная: за 10 дней нового 2021 года в Хабаровском крае произошло свыше 150 пожаров. Это значит, что в среднем в день происходит 15-16 пожаров и большинство из них – в жилом секторе.Спокойствие, главное - спокойствиеСудя по сообщениям МЧС по Хабаровскому краю, основная причина – неосторожное обращение с огнем и электроприборами. Неудивительно, ведь на край навалились морозы, и людям нужно как-то согреваться. Однако сегодня мы не будем выяснять, какие причины приводят к пожарам, а поговорим, что делать, если в вашем доме клюнул «красный петух».Самый главный совет от спасателей – держите себя в руках, не допускайте паники. Запахи резины, горящего дерева, запах газа должны насторожить вас. Осмотрите помещения, лучше делать это с кем-то, кто будет вас страховать. Держите наготове плотную ткань – брезент, например, чтобы накинуть его на разгорающееся пламя. Обязательно обесточьте жилье, если понимаете, что именно электросеть стала причиной загорания. Помните, что тушить электроприборы или проводку водой нельзя! На кухне хорошим помощником может стать обыкновенная сода - она, как и песок, перекрывает приток кислорода к огню. Но это справедливо лишь для мелких очагов.Огонь бывает коваренИтак, вы обнаружили очаг загорания. Объективно оцените свои силы и, от беды подальше, вызовите пожарный расчет. Старайтесь при этом держаться так, чтобы пути отхода были в шаге от вас. Огонь может распространяться поначалу незаметно, но набрав критическую массу, внезапно вырваться и охватить все помещение. Поэтому в идеале звонить пожарным, находясь на улице на безопасном расстоянии.По телефону нужно сначала назвать адрес и объект, на котором горит (квартира, частный дом, склад и т.п.), уточните, что именно горит (мебель, телевизор, автомобиль, стройматериалы), и лишь затем сообщайте свое имя и телефон для связи. Если в помещении есть особо горючие или взрывоопасные предметы (аккумулятор, баллоны с газом, химреактивы и т.п.), обязательно сообщите и о них.Встретьте пожарных, покажите самый быстрый и удобный проезд к месту возгорания, и отойдите в сторону. Дальше профессионалы справятся без вас.Запишите на доске объявлений и поставьте на быстрый набор телефоны пожарной службы - «101» или единый номер экстренных служб «112».