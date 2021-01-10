Это уже третий матч в наступившем году для хабаровского «Амура» и пока «тигры» умудряются в каждом матче набирать очки. Отгремели жаркие схватки с «Барысом» и теперь на очереди китайский «Куньлунь РС» - команда способная преподносить сюрпризы.В Хабаровск китайская команда прибыла не в самом лучшем настроении получив от «Сибири» досадный щелчок по носу – 1:6. Это третье поражение «драконов» и видно было что на Дальнем Востоке гости намерены бороться до конца и взять наконец такие нужные команде очки.В первом периоде однозначно доминировал «Амур» создав немало опасных моментов у ворот Джереми Смита, но забить удалось всего одну шайбу. На 10 минуте отличился хабаровчанин Матвей Заседа, недавно пришедший в «Амур». Это его первая шайба за родной клуб в лиге и вообще первая в КХЛ.Впрочем, радовались болельщики не долго. Защитники хабаровской команды ошиблись и этим немедленно воспользовались гости на 19 минуте сравняв счет. На перерыв команды ушли недовольные собственной игрой. «Амур» явно должен был забить больше, «Куньлунь» отправился «штопать» дыры в обороне.Второй период традиционно считается для «Амура» сложным, но не в этот раз. Хабаровчане заметно прибавили и практически вдвое перебросали соперников забив две безответные шайбы. На 27 минуте забросил Владимир Бутузов став лучшим бомбардиром «Амура» в сезоне, а на 29 минуте Дмитрий Архипов – игрок того же четвертого звена что и Заседа.- Парни создают рабочие моменты, я стараюсь реализовывать, - отметил Матвей Заседа, нападающий команды «Амур». – Каждый партнер хочет создать для своего партнера голевой момент, и мы стараемся это делать и надеюсь дальше будем так продолжать.В третьем периоде ничего не предвещало беды. На 44 Минуте все тот же Матвей Заседа делает дубль, доказывая, что не случайно оказался на площадке и увеличивая преимущество «Амура» до комфортных 1:4. Казалось бы – доигрывайте аккуратно и победа ваша. Но с этим категорически были не согласны гости.Все началось с не засчитанного пятого гола. По мнению арбитров, которым понадобился видеопросмотр, Томаш Зогорна забросил шайбу, когда вратарю была создана помеха, так что взятие ворот отменили. Была там помеха или нет одному главному арбитру известно, шайбу проталкивали буквально с мясом снеся при этом ворота.Тем не менее «Куньлунь» воодушевился и на 49 минуте забивает вторую шайбу Мареку Лангхамеру. Сергей Светлов берет видеоповтор, но его подозрение на игру высокоподнятой клюшкой не оправдывается, гол признают хорошим. Вечер перестает быть томным, хотя преимущество в два гола еще вселяет уверенность в победе хабаровчан.Ее за три минуты до окончания периода разрушает Кори Кейн расстрелявший незакрытую «девятку» - 3:4, кроме того, фолит Архипов получая две минуты в боксе штрафников. Тренер «Куньлуня» берет тайм-аут и меняет вратаря на шестого полевого. Планы отыграться разрушает Валентин Пьянов, перехвативший шайбу и выбежавший к пустым воротам. Естественно, он не промахнулся.Но последний гол в этом «валидольном» матче забили все-таки игроки команды из Поднебесной. Всего за третий период «Амур» умудрился пропустить целых три шайбы сведя на нет все преимущество, заработанное во втором периоде. Если бы не гол Пьянова неизвестно чем бы все закончилось.Тем не менее победа есть победа. Третью игру подряд «Амур» набирает очки сокращая отставание от зоны плей-офф. Второй матч с «Куньлунем РС» пройдет также в Хабаровске уже в следующий вторник.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Проиграли по буллитам: хабаровский «Амур» в драматической борьбе уступил «Барысу» со счетом 4:5. Казахстанская команда сумела не только отыграться с 3:1, но довести матч до победы (подробнее)- Наказали «барсов»: хабаровский «Амур» взял реванш обыграв «Барыс» со счетом 5:1. Хабаровская команда провела работу над ошибками (подробнее)