По данным министерства здравоохранения Хабаровского края, на утро 11 января 2021 года в крае зарегистрировано 297 новых заболевших коронавирусом. Выздоровели 316 человек. Тяжелых пациентов 50, все они находятся на искусственной вентиляции легких. Обошлось без летальных исходов.В крае с начала пандемии зарегистрировано 38280 случаев заражения COVID-19. Справились с опасной инфекцией 33548 пациентов. 4528 человек получают лечение, из них в стационаре 1989, амбулаторно - 2539 жителей региона. Коронавирус стал причиной смерти 204 человек.В регионе развернуто 3234 «ковидных» койки, 1989 заняты и 1245 свободны.В ведомстве напоминают, что несмотря на снятие некоторых ограничительных мер в регионе продолжает действовать масочный режим. Это значит, что, заходя в общественный транспорт, находясь в магазинах и других общественных местах, необходимо носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.