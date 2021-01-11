После провалов в конце декабря, первый месяц наступившего года для хабаровского «Амура» можно назвать вполне успешным. Даже несмотря на поражение в дебютном матче с казахстанским «Барысом», тигры продолжают набирать очки, так необходимые им для приближения к зоне плей-офф.Тем более что во второй игре с «барсами» «Амур» взял реванш и свои законные два очка. Победой завершился и первый матч с командой из Поднебесной - «Куньлунем РС». Хотелось бы сказать, что все прошло без сучка и задоринки, но, к сожалению, это не так. Как хабаровчане набрали очки во втором периоде, так и потеряли в третьем.К счастью, гол Валентина Пьянова, забитый в меньшинстве в пустые ворота «драконов», не позволил выйти китайской команде в овертайм, хотя все предпосылки к этому были. Будем надеяться, что тренерский штаб проведет работу над ошибками, и в оставшихся матчах таких прецедентов больше не случится.Что касается января 2021 года, то больше всего матчей хабаровский «Амур» сыграет с двумя командами: «Барысом» из Казахстана и китайским «Куньлунем РС». Также соперниками «тигров» станут московские армейцы, уфимский «Салават Юлаев» и новосибирская «Сибирь». В этом месяце семь встреч «Амур» проведет дома и только три на выезде.МАТЧИ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА ХОККЕЙНОГО КЛУБА «АМУР»:4 января, понедельник, «Амур» - «Барыс». Хабаровск - 4:5 (Б);6 января, среда, «Амур» - «Барыс». Хабаровск - 5:1;10 января, воскресенье, «Амур» - «Куньлунь РС». Хабаровск - 5:4;12 января, вторник, «Амур» - «Куньлунь РС». Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому);17 января, воскресенье, «Барыс» - «Амур». Нур-Султан, начало в 14:00 по московскому времени (23:00 по хабаровскому);19 января, вторник, «Куньлунь РС» - «Амур». Мытищи, начало в 19:00 по московскому времени (20 января в 02:00 по хабаровскому);21 января, четверг, «ЦСКА» - «Амур». Москва, начало в 19:30 по московскому времени (22 января в 02:30 по хабаровскому);26 января, вторник, «Амур» - «Салават Юлаев». Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому);28 января, четверг, «Амур» - «Салават Юлаев». Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому);31 января, воскресенье, «Амур» - «Сибирь». Хабаровск, начало в 10:00 по московскому времени (17:00 по хабаровскому).Жирным шрифтом выделены домашние матчи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Проиграли по буллитам: хабаровский «Амур» в драматической борьбе уступил «Барысу» со счетом 4:5. Казахстанская команда сумела не только отыграться с 3:1, но довести матч до победы (подробнее)- Наказали «барсов»: хабаровский «Амур» взял реванш, обыграв «Барыс» со счетом 5:1. Хабаровская команда провела работу над ошибками (подробнее)- Валидола много не бывает: «Амур» в Хабаровске все-таки обыграл «Куньлунь РС» со счетом 5:4. В третьем периоде хабаровская команда пропустила три шайбы, едва не упустив победу (подробнее)