Родильный дом №2 в Хабаровске, оперативно перепрофилированный в октябре 2020 года под ковидный госпиталь, возвращается к штатному режиму работы. Последний коронавирусный пациент из учреждения был выписан 8 января.Как сообщили в министерстве здравоохранения края, сейчас роддом закрыт на санитарную обработку.- При переводе в прежний режим работы нужно соблюсти целый ряд требований: обработка, контроль за тем, чтобы нигде не осталось коронавируса. Инфекционисты еще раз все проверяют, и только потом дается разрешение на возврат к прежнему режиму работы. Ориентировочно 18 января роддом №2 вернется в режим работы по профилю, - уточнили в министерстве.В медучреждении несколько месяцев размещались дополнительные койки для заболевших коронавирусом, лечили людей с поражением легких. Среди них были и беременные. Однажды врачам даже пришлось принять у одной из них роды, так как пациентку не успели отвезти в перинатальный центр.СПРАВКА «КП»Родильный дом №2 города Хабаровска как самостоятельное учреждение был введен в эксплуатацию 30 августа 1950 года. Несмотря на небольшую коечную мощность, в родильном доме ежегодно рождается 1200-1300 новорожденных. В 2012 году в здании площадью 1303 квадратных метра был проведен капитальный ремонт.