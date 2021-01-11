Новогодние каникулы позади, время готовиться к продолжению сезона, а он у «СКА-Хабаровска» обещает быть очень интересным. Уже 20 – 21 февраля (время еще уточняется) им предстоит визит в Москву. В первопрестольной хабаровские армейцы сыграют с армейцами, но уже московскими - грозным ЦСКА. «Красно-синие» болельщики озадачены, за кого болеть?Право продолжить сражение за Кубок России в 1/8 финала СКА из Хабаровска завоевал, одержав нелегкую победу над казанским Рубином. Счет был минимальным, но главное победным для «красно-синих» с Дальнего Востока. Единственный мяч в той игре забил Рамазан Гаджимурадов, красиво забил надо признать.Что касается это молодого футболиста то в последнее время он не появлялся в основе, ходили разные слухи, которые ближе к началу сборов стали более определенными. По данным коллег из «Чемпионата» Гаджимурадова готовятся подписать в «Урал». По другим данным к перспективному спортсмену присматриваются в том самом «Рубине».В хабаровском клубе это пока никак не комментируют. В «Урале» обещают поделиться информацией после 13 января, а пока так же предпочитают отмалчиваться. В любом случае это по мнению хабаровских любителей футбола может быть весьма досадной потерей для СКА. «Красно-синие» уже потеряли Камилова, отсутствие которого остро ощущалось в первой части сезона.Уйдет ли Гаджимарадов на повышение – посмотрим. Впрочем, Сергей Юран все равно хотел реформировать состав перед второй частью первенства. Насколько удачно - игры покажут. Кстати, не все смотрят на происходящее с пессимизмом, по мнению некоторых болельщиков то что игроки СКА уходят в РПЛ позволит создать клубу определенную репутацию и привлечёт новых перспективных игроков.В то же время футболисты и тренеры «СКА-Хабаровска» вышли из отпуска и отправились в турецкую Анталью, на первые в наступившем году сборы. Первая часть подготовки продлится немногим меньше двух недель. Руководство команды рассчитывает сыграть один контрольный матч уже 20 января. Соперником хабаровского СКА станет «Краснодар-3».- Всего же за время подготовки ко второй части сезона наши футболисты проведут 6 спаррингов. Помимо 20 января, предварительно игры так же запланированы на 28 и 31 января, 4, 9 и 13 февраля, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - 28 января хабаровчане сыграют с казахстанским «Атырау», а 4 февраля с московским «Торпедо». Соперники по оставшимся матчам уточняются.Собственно, само Первенство ФНЛ хабаровский клуб продолжит сразу после кубкового матча с ЦСКА, 27 февраля игрой с московским «Торпедо».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Хотели в Сочи, а поедут в Турцию: в «СКА-Хабаровске» рассказали, как проведут зимние сборы. Подготовка к весенней части первенства пройдет в два этапа (подробнее)- Максименко и Эльмурзаев уходят из «СКА-Хабаровска», а Грачев остается еще на сезон. Во время футбольной паузы в команде начали корректировать состав (подробнее)- Слава тебе, господи - выиграли: «СКА-Хабаровск» победил в последнем матче года ярославский «Шинник» со счетом 3:2. Хозяева боролись до последнего, но переиграть армейцев не смогли (подробнее)В ТЕМУ:- Главное, что не в Хабаровск летим: В 1/8 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» сыграет с ЦСКА. Игры этой стадии пройдут 20-21 февраля 2021 года (подробнее)- Я ему написал и попросил прощения: нападающий «СКА-Хабаровска» принес извинения Дарко Йевтичу. Жуткое столкновение, во время которого игрок «Рубина» потерял сознание, произошло в первом тайме кубкового матча (подробнее)- Выбиваем казанцев: «СКА-Хабаровск» в кубковом матче победил «Рубин» с минимальным счетом. Победный гол в матче забил Рамазан Гаджимурадов (подробнее)