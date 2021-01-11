В Ванинском районе дикий зверь убил охотника. Трагедия случилась в верховьях реки Бута в 140 километрах от райцентра. Кто именно напал на 30-летнего мужчину - выясняют специалисты.Погибший приехал сна промысел в охотугодья Общины коренных малочисленных народов Севера РФ «Национальное коллективное хозяйство» о знакомыми. После охоты, он решил остаться на зимовье. 9 января мужчина пропал, родственники забили тревогу и обратились в полицию.Через некоторое время тело молодого охотника нашли недалеко от зимовья. По предварительным данным, мужчина погиб в темное время суток, 9 января. На него напал тигр. Погибший был без оружия.- В настоящее время проводятся мероприятия по изыманию тигра из природы. На месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия, - прокомментировали в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.По словам специалистов, тигры просто так не нападают на человека, а предпочитают держаться от него подальше. Толкнуть хищника на убийство охотника могли голод, провокация со стороны мужчины, защита детей, болезнь, по которой зверь не может ловить свою естественную добычу, людоедство.