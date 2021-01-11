Решив в начале января сразу две серьезные задачи: получив Суперкубок России по хоккею с мячом (третий раз подряд, пятый раз в истории клуба) и наконец-то подобрав ключи к обороне своего принципиального в этом сезоне соперника - московского «Динамо», «СКА-Нефтяник» готовится продолжить регулярный чемпионат.И дальнейшая борьба, как уверяет Виталий Афанасьев, пресс-атташе хабаровского клуба, будет нелегкой. Но вернемся к матчу за Суперкубок, сразу после победы армейцев в сети появились комментарии - мол, в том, что «красно-черные» оказались сильнее, большая заслуга арбитров.В укор судьям ставят тройное удаление у «бело-голубых» в конце титульного матча, но почему-то не берут в расчет того, что до этого та же судейская бригада отправила на скамейку штрафников двух армейцев, чем не замедлили воспользоваться «динамовцы». Два пенальти в ворота москвичей тоже оправданы. Нарушали? Получите.Впрочем, в ближайшее время «красно-черные» и «бело-голубые» снова скрестят клюшки, но уже в рамках регулярного чемпионата в суперлиге. Вообще, в этом месяце армейцам из Хабаровска предстоит провести еще шесть матчей. Начнут хоккеисты СКА четырьмя встречами на выезде, завершат двумя дома. В пресс-службе СКА этот период уже назвали испытанием на прочность.- Регулярный чемпионат перевалил через свой экватор, и всем командам очки нужны, как воздух. Особенно тем из них, кто в настоящий момент располагается в нижней части турнирной таблицы. Там разворачивается жаркая битва за последнюю - восьмую путевку в «плей-офф», - отмечает Виталий Афанасьев, пресс-атташе ХК «СКА-Нефтяник». - Плотность результатов настолько велика, что шансы заскочить на подножку уходящего поезда имеет даже замыкающий турнирный «пелетон» мурманский «Мурман». Поэтому аутсайдеры будут биться не на жизнь, а на смерть.Второй момент, который отмечают в клубе: все четыре матча на выезде хабаровчанам придется провести на открытом льду в довольно суровых условиях.- Как говорится, все бы ничего, но аккурат в сроки матчей с участием хабаровчан на западе России прогнозируют сильные морозы, - рассказывают в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник». - Так, в Димитровграде столбик термометра опустится со вполне комфортных минус семи до минус 18. В Мурманске в день игры прогнозируют минус 19. В Казани и в Москве и вовсе ожидаются аномальные минус 30.Смотрим, переживаем, поддерживаем.МАТЧИ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СКА-НЕФТЯНИК»:11 января, понедельник, «Волга» - «СКА-Нефтяник». Регулярный чемпионат. Димитровоград, начало в 18:30 по димитровоградскому времени. (12 января 00:30 по хабаровскому).14 января, четверг, «Ак Барс-Динамо» - «СКА-Нефтяник». Регулярный чемпионат. Казань, время уточняется.17 января, воскресенье, «Мурман»- «СКА-Нефтяник». Регулярный чемпионат. Мурманск, время уточняется.20 января, среда, «Динамо» - «СКА-Нефтяник». Регулярный чемпионат. Время уточняется.23 января, суббота, «СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш». Регулярный чемпионат. Хабаровск, время уточняется.26 января, вторник, «СКА-Нефтяник» - «Уральский Трубник». Регулярный чемпионат. Хабаровск, время уточняется.Жирным шрифтом выделены домашние матчи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Пятый Суперкубок наш! Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл в титульном матче московское «Динамо» со счетом 4:2. Хабаровские армейцы наконец подобрали ключ к обороне «бело-голубых» и одержали уверенную победу (подробнее)- Ничья чемпионов: хабаровский «СКА-Нефтяник» и столичное «Динамо» так и не выяснили, кто сильнее. Счет очень драматичного матча - 4:4, причем только два мяча в этом поединке были забиты с игры (подробнее)- Спасибо, не всухую: «СКА-Нефтяник» в финале Кубка России с треском проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:5. В решающей кубковой игре хабаровская команда показала абсолютно беспомощный хоккей (подробнее)