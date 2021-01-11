«Камерному театру «Триада» в Хабаровске пророчат скорое закрытие. Во всяком случае, слухи такого содержания появились на просторах социальных сетей. Якобы театр закрывается не из-за «ковидных» ограничений, а насовсем.Руководство «Триады» отреагировало на слухи и опубликовало обращение к зрителям. В нем опровергается «горячая» информация о закрытии театра.- Слава Мельпомене, мы не нуждаемся в участии в новостях подобного рода, и рассчитываем на скорое опровержение не соответствующей действительности информации. Всех зрителей поздравляем с прошедшими праздниками и ждем каждого из вас на наших спектаклях с 15 января 2021 года, - сообщает на страничке «Камерного театра «Триада».Напомним, что в Хабаровском крае театры, спортобъекты, филармонии и так далее работают с 30-процентной загрузкой зрительных залов. В связи с этим, число билетов в продаже ограничено.