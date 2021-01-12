11 января в правительстве Хабаровского края подвели итоги работы объектов жизнеобеспечения за период новогодних каникул. За время праздников на территории края произошло 35 сбоев на объектах ТЭК и ЖКХ. Среди крупных происшествий - пожар на дизельной электростанции в селе Савинском Ульчского района и отключение света в селе Богородском. Еще одним важным вопросом повестки дня стал коронавирус и обстановка по заболеваемости в крае. Подробнее об итогах работы читайте ниже.ЖКХАнатолий Литвинчук, заместитель председателя краевого правительства по вопросам ТЭК и ЖКХ, в своем докладе сообщил, что в праздники в комитете по развитию ТЭК и в министерстве жилищно-коммунального хозяйства было организовано круглосуточное дежурство руководителей и специалистов. А для содействия и контроля за работой предприятий ТЭК и ЖКХ сотрудники профильных ведомств выезжали в Ульчский, Вяземский, Нанайский, Бикинский и Хабаровский районы.- Всего на территории края произошло 35 сбоев локального характера, в том числе 10 - по электроснабжению, пять - по теплоснабжению, шесть - по холодному водоснабжению, 14 - по газоснабжению. Большинство нарушений устранено в нормативные сроки. Однако в ряде муниципальных образований имели место более серьезные нарушения, - отметил Анатолий Литвинчук.Пожар на дизельной электростанции в селе Савинском Ульчского района - одно из крупных происшествий в крае за каникулы. Электростанция загорелась 31 декабря. Аварийная бригада оперативно доставила резервный дизель-генератор, и электроснабжение было восстановлено. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание крышного вентилятора, а так как строение деревянное, еще и ветхое, 1977 года постройки, разгорелось быстро.- Иметь такие объекты в деревянном исполнении - постоянно жить в ожидании аварии. Это случается в самый неподходящий момент - 31 декабря, например, - говорит Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. - Соответственно, будет разработан план замены оставшихся по краю одиннадцати дизельных электростанций в деревянных строениях на современные модульные.В селе Богородском, где накануне нового года люди столкнулись с веерными отключениями света, из резерва правительства края было доставлено два дизель-генератора.Анатолий Литвинчук сообщил, что все предприятия ТЭК и ЖКХ края на данный момент работают в штатном режиме. Потребности населения обеспечиваются бесперебойно, запасы топлива рассчитаны на 50 дней, и их поставки возобновляются в обычном режиме.КОРОНАВИРУСНе менее важным вопросом на заседании стал уровень заболеваемости коронавирусом в крае. Евгений Никонов, заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам, рассказал о текущей ситуации. По состоянию на 11 января число зарегистрированных случаев заражения в крае превысило 38 тысяч. Однако темп прироста слабеет. На 100 тысяч населения в Хабаровском крае - 2864,8 заболевших. Уровень летальности - 0,54%, 204 человека скончались от нового коронавируса в регионе с начала пандемии.Больше всего сейчас болеют в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в Хабаровском, имени Лазо, Нанайском, Верхнебуреинском и Вяземском районах края. Порядка двух тысяч больных, которым требуется стационарное лечение, находятся в 20 медицинских учреждениях по краю.ВАКЦИНАЮрий Бойченко, и.о. министра здравоохранения Хабаровского края, сообщил, что в Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и некоторые муниципальные районы уже доставлено 2542 дозы двухкомпонентной вакцины «Гам-Ковид-Вак» и 700 - однокомпонентной вакцины «ЭпиВакКорона».- Есть три уровня приоритетности, которые рекомендованы нам федеральным Министерством здравоохранения. Первый - работники медицинских и образовательных организаций, организаций соцобслуживания и многофункциональных центров; люди, проживающие в организациях социального обслуживания; граждане с хроническими заболеваниями. Второй - работники организаций транспорта и энергетики; сотрудники правоохранительных органов; сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через границу; сотрудники, работающие вахтовым методом; волонтеры; военнослужащие; работники организаций сферы услуг. Третий - государственные гражданские и муниципальные служащие; учащиеся в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования; призывники, - уточнил и.о. главы регионального минздрава. Михаил Дегтярев поручил проработать вопрос о первоочередной вакцинации граждан пожилого возраста с заболеваниями, осложняющими в случае инфицирования COVID-19 течение болезни.Врио губернатора также напомнил руководству профильного блока краевого правительства о персональной ответственности за своевременность и полноту выплат медицинским работникам «ковидных» госпиталей. По поручению президента России в период с 1 по 8 января они должны быть удвоены.