По данным министерства здравоохранения Хабаровского края, за прошедшие сутки в крае зарегистрировано 299 новых заболевших коронавирусом. Выздоровели 309 человек. Тяжелых пациентов 55, все они находятся на искусственной вентиляции легких. Обошлось без летальных исходов.В крае с начала пандемии зарегистрировано 38579 случаев заражения COVID-19. Справились с опасной инфекцией 33857 пациентов. Сейчас 4518 человек получают лечение, из них в стационаре 2029, амбулаторно - 2489 жителей региона. Коронавирус стал причиной смерти 204 человек.За прошедшие сутки больше всего заболевших выявили в краевой столице - 113 человек, в Комсомольске-на-Амуре - 17, в Хабаровском районе - 20, в районе имени Полины Осипенко - четыре, в Амурском районе - один, в Солнечном районе - два, в Комсомольском районе - один, в Ульчском районе - 78, в Тугуро-Чумиканском районе - один и в Советско-Гаванском районе - 62 заболевших.В ведомстве напоминают, что несмотря на снятие некоторых ограничительных мер в регионе продолжает действовать масочный режим. Это значит, что, заходя в общественный транспорт, находясь в магазинах и других общественных местах, необходимо носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.